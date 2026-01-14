KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Maaş bilgisi


14 Ocak 2026 17:07
Maaş bilgisi

Merkezi atamada 35 yas siniri olmayan maliye mezunlarının atanabildigi maaşı en iyimemurluk hangisi merkezden atamada

Çok Yazılan Konular

Çevre şehircilik atananlarDSİ 2025/2 atananlarEti maden 2025/2 atananlarAÖF atama imkanı?Ziraat mühendisleri platformu (ana konu)DSİ büro personeli 2025/2 atananlar36 yaşında maliye lisans mezunuyumMerkeziden sözleşmeli KİT'e atanmış biri kadrolu bir yere mülakata girebilir mi?Uzman olamayan uzman yardımcısının durumu hakkındaİşletme bölümü ve KPSS B hk.

Sözlük

görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 yalnız kalmak arzusu 1 erkek saç stilleri 2 bir masum mor menekşe 1 tzanağani 1 2026 Oscar Ödül Töreni 1 ev hanımı 2 ayrı dünyaların insanıyız 1 seviyorsan git konuş bence 1 geldi yine tipini sevdiğim 3

Son Haberler

Erdoğan yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile görüştüTekstil devi konkordato ilan etti. 20 ülkeye ihracat yapıyorduTBMM'de 'Alevi' tartışması: Ak Partili Usta 'özür' taleplerini reddettiDanimarka, Grönland'daki askeri varlığını artıracağını belirttiTunceli'de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.