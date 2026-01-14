Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

ADLİYE PERSONELİ MAAŞLARINDA SORUN OLDUĞU ANLAŞILDI.


14 Ocak 2026 17:09
Bugün sendika yetkilileriyle yaptığım görüşmeler sonucunda;

Açtığım diğer konular ile alakalı olarak tüm GİH sınıfına verilen +10 puanın herkese verilip adliye personellerine verilmemesi ile ilgili olarak "Daha önce verilmeyenlere verilecek" ibaresi yer aldığı ve zabıt katibi ve mübaşirlere 2021 yılında 7 puan verilmişti, bu yüzden adliye personellerine +10 puan verilmediği söyleniyordu ancak zabıt katibi ve mübaşirler 2021 yılında +7 puan aldığı için 10 puandan yararlanamaması bir hak kaybı doğurması bir yana, 2021 yılında 4 ve daha yüksek dereceli zabıt katipleri (4,3,2 ve 1. derecedekiler) +7 puan hiç almamıştı. O yüzden +10 puanın tamamını bu zabit katiplerinin alması gerekiyordu. Maaşlarda 1000 TL ile 1350 TL arasında bir kayıp yaşandı. Durumu sendika yetkilileriyle görüştük, gerekli itirazların sendika avukatları aracılığıyla idari mahkemesine ya da anayasa mahkemesine yapılacağı söylendi.

Yani bir nevi; her kuruma verilen 1000 - 1350 TL arasındaki artış ADLİYE PERSONELLERİNE VERİLMESİ UNUTULDU.

