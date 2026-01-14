Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

EGM Disiplin Soruşturması


14 Ocak 2026 17:27
EGM Disiplin Soruşturması

Herkese hayırlı günler dün bir tebliğ aldım personel başkanlığından hakkımda disiplin işlemlerinin devam ettiğine dair ama herhangi bir açıklama yoktu bağlı bulunduğun hukuk işlerine sorduğumda direk genel müdürlük tarafından açıldığını konuyu söyleyemeyeceklerini beyan ettiler bu zamana kadar açıkta bir mahkemem veya malum konudan hiçbir şekilde ifade soruşturma vs geçirmedim işleyiş hakkında bilgi sahibi olan varsa yardımcı olursa sevinirim


adanax343
Aday Memur
14 Ocak 2026 17:37
bilmediğim konuya imza atmam deyip arkanı dönüp gitseydin o zaman konuyu söylerdi ordaki poliscikler bildikleri halde bilgi vermeye korkuyorlar amaçlarını hala çözemedim. banada gelmişti aynı şekilde konu ney dedim bilgi veremiyoruz devrem demişti bende o bilgiyi benden başkasına veremezsiniz bama değil dedim imza atmıyorum o zaman dedim imtina gerekçesini komsere anlatırsınz dedim neyse bi bakayım dedi kılık kıyafetten soruşturma varmış oymuş:))

Tabantabana
Aday Memur
14 Ocak 2026 17:45
şefim nerelrde çalıştınız acaba

M.Köprülü
Aday Memur
14 Ocak 2026 17:45

Senin ki de garipmiş şefim &#128522; çok üsteledim ama maalesef direk genel müdürlük açmış söyleyemeyiz daireyi ara dediler daireyi aradım ifadeye çağrılınca öğrenirsin dediler ha bugün ha yarın ne farkeder madem tebliğ yapıyorsunuz ne olduğunu da söyleyin dedim kapattılar


M.Köprülü
Aday Memur
14 Ocak 2026 17:47

İl olarak mı yoksa şube karakol mu

Tabantabana, 2 saat önce
şefim nerelrde çalıştınız acaba

Tabantabana
Aday Memur
14 Ocak 2026 17:48
karakol mukayit gibi

M.Köprülü
Aday Memur
14 Ocak 2026 17:55

Asayiş şube sivil ekipteyim


Tabantabana
Aday Memur
14 Ocak 2026 17:58
daha önceki senelerde hiç çalıştınız mı şefim. Yani mukayit oldunuz mu polnet4 sorgu gibi. o geldi aklıma

M.Köprülü
Aday Memur
14 Ocak 2026 18:00

Yok hiç çalışmadım ama polnetten sürekli sorgu yapıyoruz tabi olabilir ama şahsi hiç kullanmadım


memuraday-y
Şube Müdürü
14 Ocak 2026 18:02

Aslında bilgi vermemesi gerekiyorsa oradaki memurlar doğrusunu yapmış demektir sana bilgi verse, içeriğini öğrensen soruşturmanın doğasına - ruhuna aykırı olmaz mı ?

adanax343, 2 saat önce
bilmediğim konuya imza atmam deyip arkanı dönüp gitseydin o zaman konuyu söylerdi ordaki poliscikler bildikleri halde bilgi vermeye korkuyorlar amaçlarını hala çözemedim. banada gelmişti aynı şekilde konu ney dedim bilgi veremiyoruz devrem demişti bende o bilgiyi benden başkasına veremezsiniz bama değil dedim imza atmıyorum o zaman dedim imtina gerekçesini komsere anlatırsınz dedim neyse bi bakayım dedi kılık kıyafetten soruşturma varmış oymuş:))

Tabantabana
Aday Memur
14 Ocak 2026 18:02
kendi adına polnet4 hesabın olmadı yani doğru mudur

M.Köprülü
Aday Memur
14 Ocak 2026 18:03

Şahsi olarak var tabi kendi şifremle giriyorum ama şahsi iş için kullanmadım yani

Tabantabana, 2 saat önce
kendi adına polnet4 hesabın olmadı yani doğru mudur

M.Köprülü
Aday Memur
14 Ocak 2026 18:04

Mevzu o değil aslında soruşturma açıldı diye tebliğ yapıp konusunu söylememeleri gizli soruşturma olacaksa hiç tebliği edilmemesi gerekmez mi

memuraday-y, 2 saat önce

Aslında bilgi vermemesi gerekiyorsa oradaki memurlar doğrusunu yapmış demektir sana bilgi verse, içeriğini öğrensen soruşturmanın doğasına - ruhuna aykırı olmaz mı ?


Nrll
Aday Memur
14 Ocak 2026 18:35
bos isler
Toplam 13 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerMaaş eşitlenmesiŞarktan çıkan iller için butonEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMazeret ataması 20252.Şark Kalktıysa halihazırda 2.Şarkta olanların durumu ne olur?0-5 Yıl Grubu Şarktan Batıya Tayinci Personeller26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarEGM Disiplin Soruşturması2026 Misyon Koruma Sınavı

Sözlük

görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 yalnız kalmak arzusu 1 erkek saç stilleri 2 bir masum mor menekşe 1 tzanağani 1 2026 Oscar Ödül Töreni 1 ev hanımı 2 ayrı dünyaların insanıyız 1 seviyorsan git konuş bence 1 geldi yine tipini sevdiğim 3

Son Haberler

Erdoğan yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile görüştüTekstil devi konkordato ilan etti. 20 ülkeye ihracat yapıyorduTBMM'de 'Alevi' tartışması: Ak Partili Usta 'özür' taleplerini reddettiDanimarka, Grönland'daki askeri varlığını artıracağını belirttiTunceli'de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.