Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

Elazığ Üniversitesi Becayiş


14 Ocak 2026 17:27
Elazığ Üniversitesi Becayiş
Elazığ Fırat Üniversite Hastanesi 4B sözleşmeli hemşirelik verilir. Şanlıurfa Harran ünv.-Diyarbakır Dicle ünv. Gaziantep ünv. Alınır.

Çok Yazılan Konular

Istanbul Buyuksehir Belediyesi Maaşlar ve Çalışma Şartları2026 mahalli idareler görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavıCevabınıza ihtiyacım var (Arşiv Soruşturması)Görevde yükselme Belediye müdürlükYardımınıza ihtiyaç var abiler ablalarBelediye maaşFen işleri müdürlüğü tedviren görevlendirmeÜniversite hastaneleri başvuru şartı?

Sözlük

görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 geldi yine tipini sevdiğim 3 ev hanımı 2 tzanağani 1 2026 Oscar Ödül Töreni 1 erkek saç stilleri 2 seviyorsan git konuş bence 1 yalnız kalmak arzusu 1 bir masum mor menekşe 1 ayrı dünyaların insanıyız 1

Son Haberler

Erdoğan yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile görüştüTekstil devi konkordato ilan etti. 20 ülkeye ihracat yapıyorduTBMM'de 'Alevi' tartışması: Ak Partili Usta 'özür' taleplerini reddettiDanimarka, Grönland'daki askeri varlığını artıracağını belirttiTunceli'de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.