TCDD metalurji ve malzeme mühendisliği


14 Ocak 2026 18:18
TCDD metalurji ve malzeme mühendisliği

Başka bir kitte 3 yılım yeni doldu ve sınavsız tcddye mühendis olarak geçebilir miyim ? istifa etsem 6 ay bekleme durumum olur mu ve masabaşı çalışmaktan çok sıkıldım sahada çalışma imkanım olabilir mi

