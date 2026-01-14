Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Maaşlar eksik yatıyo.


14 Ocak 2026 19:11
Maaşlar eksik yatıyo.

Aralık maaşım totalde vergi dilimine rağmen 64 dü şuan 72 görünüyo %18 + 1000 tl yle nasıl bu kadar az oluyo, nereye gitti kalan para? Herkeste mi eksik maaşlar.


tarih-1903
Şube Müdürü
14 Ocak 2026 19:16

yatıyo.. görünüyo.. oluyo.. neden r harfini kullanmıyorsunuz?


AleksandırDelPiero
14 Ocak 2026 19:25
Belki adam hayatında hiç 'R' yapmamıştır ondan :)
AleksandırDelPiero
14 Ocak 2026 19:31
Çocuğu olmayan,bekar bir sağlık memuru nasıl 64 alıyor dostum? Evli, eşi çalışmayan, çocuğu olan, kadrolu, sendikaya üye bir sağlık memuru anca bu parayı alabiliyor. Sen nasıl alıyorsun bunu merak ettim açıkçası?
