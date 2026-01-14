Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Maaşlar Eksik Yatıyor.


14 Ocak 2026 19:11
Maaşlar Eksik Yatıyor.

Aralık maaşım totalde vergi dilimine rağmen 64 dü şuan 72 görünüyo %18 + 1000 tl yle nasıl bu kadar az oluyo, nereye gitti kalan para? Herkeste mi eksik maaşlar.


tarih-1903
Şube Müdürü
14 Ocak 2026 19:16

yatıyo.. görünüyo.. oluyo.. neden r harfini kullanmıyorsunuz?


AleksandırDelPiero
14 Ocak 2026 19:25
Belki adam hayatında hiç 'R' yapmamıştır ondan :)
tarih-1903, 3 saat önce

yatıyo.. görünüyo.. oluyo.. neden r harfini kullanmıyorsunuz?


AleksandırDelPiero
14 Ocak 2026 19:31
Çocuğu olmayan,bekar bir sağlık memuru nasıl 64 alıyor dostum? Evli, eşi çalışmayan, çocuğu olan, kadrolu, sendikaya üye bir sağlık memuru anca bu parayı alabiliyor. Sen nasıl alıyorsun bunu merak ettim açıkçası?

Hırbow
Aday Memur
14 Ocak 2026 20:47

sen onu bırak da sağlık memuruysan vergi dilimli aralık maaşın nasıl 64 oluyor ? bize de söyle biz de faydalanalım.

