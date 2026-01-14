Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
7 yıl polis memurluğu sonrası şahsıma ait silahı alma


14 Ocak 2026 19:57
7 yıl polis memurluğu sonrası istifa ettikten sonra şahsıma ait silahı bulundurma ruhsatlı alma şansım var mı hemen alabiliyor muyuz

Alp340626
Şef
14 Ocak 2026 20:01
bulundurma her türlü alırsın onda sıkıntı yok taşıma 10yildan sonra alabilirsin

hayru064
Aday Memur
14 Ocak 2026 20:07
şunu merak ediyorum dışardaki sivilden daha hızlı bir şekilde alabilir miyim
Ankaralımemur41
Şef
14 Ocak 2026 21:06
sar9 u alıp napacaksın, vatandaş gibi bulundurma ruhsatlı bişey alıp onun vergisine katlanacaksan git adam gibi ömürlük çelik gövde bişey al
Srkan112
Şef
14 Ocak 2026 21:37
Ne bu silah sevdası devrem. İstifa edip kurtulup gitmişsin silahınalıp bir de onun dünya kadar vergisini mi ödeyeceksin. taşıma olmadıktan sonra tabancanın bulundurma ruhsatına 60-70 bin tl vergi vermenin mantığı sana kalmış. İlla evimdd güvenlik amaçlı silah olsun diyorsan al Yivsiz otomatik bir tüfek evde kalsın

Alp340626
Şef
14 Ocak 2026 21:42
sanmıyorum aynı olur hemde arkadaşların dediği gibi yüzde yüz zam geldi her yıl 70-80bin ödemek çok mantikli degil
