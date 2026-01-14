7 yıl polis memurluğu sonrası şahsıma ait silahı alma

Ne bu silah sevdası devrem. İstifa edip kurtulup gitmişsin silahınalıp bir de onun dünya kadar vergisini mi ödeyeceksin. taşıma olmadıktan sonra tabancanın bulundurma ruhsatına 60-70 bin tl vergi vermenin mantığı sana kalmış. İlla evimdd güvenlik amaçlı silah olsun diyorsan al Yivsiz otomatik bir tüfek evde kalsın

