50 yaş ataması


14 Ocak 2026 20:05
50 yaş ataması

Batıdan batıya 50 yaş ataması istedim herhangi bir mazeret belirtmedim. Tayin ne zaman çıkar bilgisi olan var mı?


Klcknn
Aday Memur
14 Ocak 2026 20:10

Şubatta 20 ye kadar belli olur Haziran'da gönderirler sanırım


hayru064
Aday Memur
14 Ocak 2026 22:19
???
