Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

12 yıl meselesi


14 Ocak 2026 21:16
12 yıl meselesi

Benim anlamadığım uygulayamadığın yönetmeliği niye çıkarıyorsunuz.Çıkarıyorsanız niye uygulamıyorsunuz.Kötü adam iyi adam oyunu mu yoksa.

Çok Yazılan Konular

12 yıllık rotasyon sizce uygulanır mı?2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuNorm fazlası atamalar yapılıyor, çok canlar yanacak!?Tayin istenecek yerde eşin son iki yılda 360 gün sigorta olması ifadesi.İlksan limit yükseltmesi yapacak mı?Norm atamaları saat kaçta ?Müdürün savunma istemesiMEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği "Kurumlar arası yeniden atama" duyuru ne zaman ?Millî eğitim bakanlığı büro personeli alımı ne zaman olur?Boş derse giren öğretmene ek ders ödenmesi

Sözlük

geldi yine tipini sevdiğim 2 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 yalnız kalmak arzusu 1 2026 Oscar Ödül Töreni 1 ev hanımı 2 seviyorsan git konuş bence 1 erkek saç stilleri 2 ayrı dünyaların insanıyız 1 tzanağani 1 bir masum mor menekşe 2

Son Haberler

ABD, 75 ülke için göçmen vize işlemlerini askıya alacakReuters: ABD saldırırsa İran Türkiye dahil 3 ülkedeki üsleri vuracakÜç evi soydu, 13 kilometrelik alanda 90 kamera incelenerek yakalandıSPK'den 3 kişiye geçici işlem yasağıKonya BB'den 'su kesintisi' iddiasına ilişkin açıklama

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.