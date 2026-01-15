Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

gorevde tasinabilir celik yelek giymek.


15 Ocak 2026 00:55
gorevde tasinabilir celik yelek giymek.

istinasiz gorev basinda olan tum personel

celik yelek giymelidir. ekiplerde calisanlar ozellikle .

avrupada gorev yapan polisler istisnasiz. yayan ekip bisikletlilerde dahil gorevde surekli celik yelek giymekte . olasilagelen olaylarda oldukca ise yaramaktadir.

turkiyede olaya giden polis uzerinde celik yelek yok ani bir saldira ciddi sekilde zarar alabilmektedir.

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerMaaş eşitlenmesiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2.Şark Kalktıysa halihazırda 2.Şarkta olanların durumu ne olur?Şarktan çıkan iller için butonEGM Disiplin Soruşturması0-5 Yıl Grubu Şarktan Batıya Tayinci Personeller2026 Misyon Koruma SınavıSuriye Görevi Hakkında (güncel tutalım lütfen)7 yıl polis memurluğu sonrası şahsıma ait silahı alma

Sözlük

ev hanımı 2 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 seviyorsan git konuş bence 1 yalnız kalmak arzusu 1 tzanağani 1 bir masum mor menekşe 2 ayrı dünyaların insanıyız 1 erkek saç stilleri 2 geldi yine tipini sevdiğim 2 2026 Oscar Ödül Töreni 1

Son Haberler

İDDK, öğretim görevlisi-öğrenci ilişkisini zedeleyen durumu özel hayat kabul etmediGerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi AlınDanimarka Dışişleri Bakanı: Amerikan pozisyonunu değiştirmeyi başaramadıkEğitime kar engeli: İşte perşembe günü okulların tatil edildiği iller!Bakan Yumaklı açıkladı: Ankara'daki su krizinin aslı ne?

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.