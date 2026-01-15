Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

İş bankasi maaşı yatirmadi . Yatan iller var mı ?


15 Ocak 2026 01:12
İş bankasi maaşı yatirmadi . Yatan iller var mı ?

Geçen ay olduğu gibi yine parayı bu saat oldu yatirmadi iş bankası. Yatan iller var mı


Memurhaps
Şube Müdürü
15 Ocak 2026 01:19
12 de yatırmalı .şikayet oluşturmak lazım

adana0100
Aday Memur
15 Ocak 2026 01:20
bu bankayla işimiz var.

Leblebkiran
Aday Memur
15 Ocak 2026 01:20

Geçen ay 2.59 de yatırdı bizimkini Hala bekliyoruz


Osse011
Aday Memur
15 Ocak 2026 01:30

Müşteri hizmetlerine bağlanmak saatler sürüyor. Yarım saat sonra anca baglanabiliyorum. Vakifi


Kendihalinde006
Aday Memur
15 Ocak 2026 01:38

Geçen ay bize saat 09.30 yatırdılar . Akillanmadilar bu ayda hala


Osse011
Aday Memur
15 Ocak 2026 02:13

Hesap açılırken problem yarattılar mi. Yani ona göre mi geç yatiriyorlar müşteri mi seçiyorlar

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerMaaş eşitlenmesiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2.Şark Kalktıysa halihazırda 2.Şarkta olanların durumu ne olur?Şarktan çıkan iller için butonEGM Disiplin Soruşturması0-5 Yıl Grubu Şarktan Batıya Tayinci Personeller2026 Misyon Koruma SınavıSuriye Görevi Hakkında (güncel tutalım lütfen)7 yıl polis memurluğu sonrası şahsıma ait silahı alma

Sözlük

2026 Oscar Ödül Töreni 1 tzanağani 1 seviyorsan git konuş bence 1 erkek saç stilleri 2 geldi yine tipini sevdiğim 1 bir masum mor menekşe 2 ev hanımı 2 yalnız kalmak arzusu 1 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1

Son Haberler

Ceza ve Tevkifevleri Personeline Görevde Yükselmede Yeni Düzenleme15 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıklarıİDDK, öğretim görevlisi-öğrenci ilişkisini zedeleyen durumu özel hayat kabul etmediGerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi AlınDanimarka Dışişleri Bakanı: Amerikan pozisyonunu değiştirmeyi başaramadık

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.