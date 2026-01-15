İş Bankası Sorunu

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
15 Ocak 2026 04:07
Bu Gün saat: 02:00 civarı hesabıma girdim. Gece çalıştığımız için ödeme işlemlerimi, eft/havale işlemlerini yapmak istedim. Önce işcep e girdikten sonra bir anda beni attı ve şifre belirleyin diye uyarı çıktı. Yeniden şifre belirledim. başka bankaya bir eft yapmak istedim. bu kez de işlem kısıtı nedeniyle işlem yapılamıyor uyarısı yaptı. İş cep ten girip işlem kısıtı ayarlarını yapabilirsiniz diye uyarı çıktı. tarif edilen şekilde girdim. Bu kez de bu işlemi sadece ATM lerden yapabilirsiniz uyarısı çıktı. kalktım gittim ATM den işlem kısıtını kaldırdım. Tekrar geldim. bir tane eft işlem yaptım. ikincisini yaparken tekrar işlem kısıtı koydu. eft yapılamadı. bu sırada tekrar iş cepten attı. şifre belirleyin dedi. tekrar şifre belirledim. İşlem kısıtı kaldırmak için ATM den yapmanız gerek diye uyarı veriyor. Müşteri hizmetlerini aradım. parasal işlem yaptıgınız için güvenlik nedeniyle tekrar işlem kısıtı koymuş diyor. banka dan parasal işlem yapmayacaz da ne yapacağız. ben hayatımda böyle bir saçmalık görmedim. Müşteri hizmetleri hiç bir çözüm sunmuyor. tekrar gidin ATM den kaldırın diyor. velhasıl, hiç bir işlem yapamıyorum şu anda. dakka başı şifreyi iptal ediyor. .durduk yerde tekrar şifre belirleyin diyor. Bu banka böyle değildi. Maaşı bankada tutmak için bence bilinçli olarak kısıtlıyor ve sistemden atıyor... bu banka ile çok sıkıntı yaşayacagız anlaşılan.


Ercan arıkan
Memur
15 Ocak 2026 04:56
hocam hiç haber izlemedinizmi 1 ocaktan itibaren EFT ve havale saat 22 ile 06 arası kısıtlandı ya
