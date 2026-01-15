İş Bankası Sorunu

Kullanıcı Uyar
Ceza ve Tevkifevleri Personeline Görevde Yükselmede Yeni Düzenleme15 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıklarıİDDK, öğretim görevlisi-öğrenci ilişkisini zedeleyen durumu özel hayat kabul etmediGerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi AlınDanimarka Dışişleri Bakanı: Amerikan pozisyonunu değiştirmeyi başaramadık
Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.