Üniversitelerin 3 yıla düşürülmesi uygulama planı

Üniversitelerin üç yıla düşürülmesi ile ilgili bazı sitelerde üç sömestir tatili olacağı ve yaz tatilinin bir aya indirileceği konuşulmakta. Programın eylülde başlayıp, 11-12 hafta ders dönemi olacağı ve eğitim yılının haziran sonu gibi sınavlar dahil sona ereceğini ve arada 2 sömestr olacağını anlamıştım.

Başta uygulanabilir mi demiştim ancak bu yeni sistemin Türk akademisini dinamitleyeceği çok açık. İlk 500?e sadece dört üniversitemizin girebildiği, ilk 100?de hiç üniversitemizin yer almadığı bir ortamda ders dönemi vize, vizenin mazereti, final, bütünleşme döngüsü yılda üç kez devam ederse akademisyenler hangi ara eğitim sürecinden başını kaldırıp makale yazacak. Büyük bir soru işareti. YÖK başkanı daha önce amacımız ilk 100?e giren üniversite demiş. Çok merak ediyorum, neredeyse senenin tamamına yayılan bu denli yoğun eğitim faaliyetler sonrası başkan şapkadan kuş çıkacak sanıyor sanırım.