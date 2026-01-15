Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Ocak maaşı


15 Ocak 2026 08:17
Ocak maaşı

arkadaşımda 2 ayrı bordro görünüyor fakat maaş tek olarak yatmış. bende tek bordro var ve ona yatandan eksik yatmış. hemşireyiz onun 2. bordrosu 27bin. neyin ücreti bu bilen var mı?


imrancuhadar
Memur
15 Ocak 2026 08:18

Bordroyu görmeden kesin bir şey söylemek mümkün değil


betelg
Aday Memur
15 Ocak 2026 08:25

bordroda farklı yazan bir şey yok maaş bordrosu gibi.

imrancuhadar, 1 saat önce

Bordroyu görmeden kesin bir şey söylemek mümkün değil

Toplam 2 mesaj

