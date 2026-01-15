Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

4/B Sözleşmeli Ocak Maaşı


15 Ocak 2026 10:08
4/B Sözleşmeli Ocak Maaşı
Arkadaşlar Sözleşmeli Ocak Maaşı ne kadar yattı. Paylaşabilir misiniz?

Çok Yazılan Konular

Sağlık Bakanlığı 3+1 kadroya geçme.Sözleşmeli Personelin Hizmetin Gerektirdiği Pozisyona ihtiyaç kalmaması sebebiyle fesh edilmesiTutanak tutulması surecleriÜniversite hastanesinden sağlık bakanlığına geçişLütfen yardım edinKardoya geçiş hakındaKoruma ve Güvenlik Personeli 8. Toplu Sözleşme Kazanımı Bodroya Yansımadı Koruma ve guvenlik 3 puan

Sözlük

dermessten hoşlanmayanlar başlığı 1 yalnız kalmak arzusu 1 77 yıl sonra kavuşan çift 1 su verdiğimiz gül diken olmuşsa sonunda mutlaka budarız 1 geldi yine tipini sevdiğim 1 miraç kandili 1 ev hanımı 2 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 bir masum mor menekşe 2 seviyorsan git konuş bence 1

Son Haberler

Bankalardaki mevduat geçen sene yüzde 41 arttıAntalya'da mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli yakalandıMevzuata aykırı üretim yapan firmalara 2025'te 154,5 milyon lira cezaHizmet üretim endeksi kasımda yükseldiYHT bilet fiyatlarına zam

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.