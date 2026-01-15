4/B Sözleşmeli Ocak Maaşı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : bilgisayartekniker
Çok Yazılan Konular
Sağlık Bakanlığı 3+1 kadroya geçme.Sözleşmeli Personelin Hizmetin Gerektirdiği Pozisyona ihtiyaç kalmaması sebebiyle fesh edilmesiTutanak tutulması surecleriÜniversite hastanesinden sağlık bakanlığına geçişLütfen yardım edinKardoya geçiş hakındaKoruma ve Güvenlik Personeli 8. Toplu Sözleşme Kazanımı Bodroya Yansımadı Koruma ve guvenlik 3 puan
Sözlük
dermessten hoşlanmayanlar başlığı 1 yalnız kalmak arzusu 1 77 yıl sonra kavuşan çift 1 su verdiğimiz gül diken olmuşsa sonunda mutlaka budarız 1 geldi yine tipini sevdiğim 1 miraç kandili 1 ev hanımı 2 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 bir masum mor menekşe 2 seviyorsan git konuş bence 1
Son Haberler
Editörün Seçimi
Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.