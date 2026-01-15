Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
15 Ocak 2026 12:01
kıymetli arkadaşlar e-tebligat açıldığı tarih olarak mı süre başlar yoksa gönderildiği tarihten 5 gün sonra mı ? atıyorum 15 ocakta gönderilen tebligat 15 ocakta açıldıysa tebliğ 15 ocakta mı yapılmış olur yoksa 19 aralıkta mı ? bilgisi olan yardımcı olabilir mi


the.prens
Aday Memur
15 Ocak 2026 12:14
açsa dahil 5 gün sonunda yapılmış sayılır

Reamonn42
Memur
15 Ocak 2026 12:24

Kapalı e-tebliğ mazbatasını açıyorsun orada okundu,sayıldı yazan tarihten itibaren 14 gün sayıyorsun


specialone1907
Aday Memur
15 Ocak 2026 13:00
okundu yazsa da mı aynısı geçerli
the.prens, 1 saat önce
açsa dahil 5 gün sonunda yapılmış sayılır

specialone1907
Aday Memur
15 Ocak 2026 13:02
o şekilde olunca toplam 30 gün etmiyor
Reamonn42, 50 dk. önce

Kapalı e-tebliğ mazbatasını açıyorsun orada okundu,sayıldı yazan tarihten itibaren 14 gün sayıyorsun

