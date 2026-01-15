Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Sözleşmeli personel kadroya geçişi


15 Ocak 2026 12:22
Sözleşmeli personel kadroya geçişi

Merhaba, gelecek ay sözleşmeli olarak 3. yılım dolmuş olacak. Kadroya geçiş için 3+1 deki olay 4. yılın bitmesi midir ? Yani kadroya geçmem için 4 yılın tamamlanması mı gerekiyor ?


aranaankan
Memur
15 Ocak 2026 12:52
Hayır 3 yıl. +1 olan kısım kadroda geçen süreç yer değişikliği engeli.
