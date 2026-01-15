İlişik Kesme işlemi

"657 sayılı kanunun ilgili maddesi:

Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi:

Madde 62 ? (Değişik: 23/12/1972 ? KHK-2/1 md.)

İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren

15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre

Cumhurbaşkanı Kararı ile kısaltılabilir.(1)

Yukarıdaki süreler;

1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,

tarihinde başlar."

Kanunun ilgili maddesi bu şekilde. Kanunda "ilişik kesme" ile ilgili bir düzenleme yoktur, "yeni görev yerinde göreve başlamayla" ilgili düzenleme vardır.

Atama yazınız size tebliğ edildikten sonra eğer aynı yere (yani ikamet ettiğiniz ya da çalıştığınız yere) tayin olduysanız sonraki gün, başka yere (yani ikamet ettiğiniz ve çalıştığınız yerler dışında bir yere) tayin olduysanız 15 gün sonra yeni yerinizde göreve başlamanız zorunludur.

İlişiğinizi ne zaman kestiğinizin kanunen bir önemi yoktur. İsterseniz başak yere tayin olduysanız size tebliğ edildikten sonra çalışmaya devam edip 14. gün ilişiğiniz kesebilir ve sonra yeni yerinize geçebilirsiniz, bu durumda mehil müddeti kullanmamış ya da az kullanmış olursunuz.

Pratikte öğretmenler için farklı uygulanıyor olabilir ama kanunen olması gereken budur.