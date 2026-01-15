Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
15 Ocak 2026 13:27
İlişik Kesme işlemi
İl içi resen tayinim çıktı Klavuzda 16 Ocak ilişik kesme yazıyor. İlişik kesme işlemini o gün yapmak zorundamıyım. yoksa 15 gün bekleyebilir miyim. Büyükşehirdeyim merkez olmayan iki ilçe arasında tayin çıktı. teşekkürler

BanuAlkan
Memur
15 Ocak 2026 13:56
il dışı için 15 gün mehil süresi var İl içi büyük şehir farketmeksizin aynı ilde aynı gün içinde memur eski görev yerinden ayrılıp yeni görev yerine başlar

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
15 Ocak 2026 13:59

"657 sayılı kanunun ilgili maddesi:

Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi:

Madde 62 ? (Değişik: 23/12/1972 ? KHK-2/1 md.)

İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren

15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre

Cumhurbaşkanı Kararı ile kısaltılabilir.(1)

Yukarıdaki süreler;

1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,

tarihinde başlar."

Kanunun ilgili maddesi bu şekilde. Kanunda "ilişik kesme" ile ilgili bir düzenleme yoktur, "yeni görev yerinde göreve başlamayla" ilgili düzenleme vardır.

Atama yazınız size tebliğ edildikten sonra eğer aynı yere (yani ikamet ettiğiniz ya da çalıştığınız yere) tayin olduysanız sonraki gün, başka yere (yani ikamet ettiğiniz ve çalıştığınız yerler dışında bir yere) tayin olduysanız 15 gün sonra yeni yerinizde göreve başlamanız zorunludur.

İlişiğinizi ne zaman kestiğinizin kanunen bir önemi yoktur. İsterseniz başak yere tayin olduysanız size tebliğ edildikten sonra çalışmaya devam edip 14. gün ilişiğiniz kesebilir ve sonra yeni yerinize geçebilirsiniz, bu durumda mehil müddeti kullanmamış ya da az kullanmış olursunuz.

Pratikte öğretmenler için farklı uygulanıyor olabilir ama kanunen olması gereken budur.


bahçesaray
Şef
15 Ocak 2026 14:01
16 ocak başlama tarihi, daha sonra da ilişik kesile bilir mehil müddeti ayrı bir konu. Müdür ne zaman tebliğ ederse o gün ilişik kesilir, pnk doldurulur ve o gün mehil müddeti başlar, ikametgaha tayin çıktı ise aynı gün, değilse 15 gün süreniz var, tebliğ ile mehil müddeti farklı işler

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
15 Ocak 2026 14:10

Sayın bahçesaray, yukarda kanun maddesini paylaştım. O madde dururken nasıl "tebliğ ile mehil müddeti farklı işler" diyebiliyorsunuz? Kanunda açıkça belirtildiği üzere tebliğ ve mehil müddeti birbirine sıkı sıkıya bağlı işlerdir.

bahçesaray, 56 dk. önce
