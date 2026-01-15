Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
İstanbul Banka Promosyonu ne zaman yatacak?


15 Ocak 2026 15:59
İstanbul Banka Promosyonu ne zaman yatacak?

İstanbul'da çalışanların banka promosyonu ne zaman hesaplara aktarılacak net bir bilgi var mı? 16 Ocak'a yetiştirilmeye çalışıldığı veya 16'sında yatacağı bilgileri var ama hiçbiri resmi bir kaynaktan değil. Doğru bir bilgi var mı konu hakkında?

