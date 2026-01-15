Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Kadrolu gelince işten çıkan ücretli öğretmen


15 Ocak 2026 16:19
Okulda 3 ücretli öğretmeniz. Kadrolu bi öğretmen gelince üçümüzden biri neye göre işten çıkarılır bilgisi veya deneyimi olan vsr mı


Sevdim-Seni
Genel Müdür
15 Ocak 2026 16:23

bununla ilgili bir kanun kural yok.

Gelen kişi birinci sınıfa uygun değilse birinci sınıfı okutan değil, 2-3 okutan öğretmenle değişitirilebilir mesela.

Veya bir ücretli öğretmenin biri 3 senedir aynı sınıfı okutuyordur, devam etmesi daha uygun olabilir.

Veya ücretli öğretmenin biri şube müdürünün selamıyla gelmiş olabilir. İlçe Milli Eğitimle durduk yere papaz olmak istemeyebilir müdür.

Bütün şartlar eşit, hepsi aynı anda başlamış, hepsi 4leri okutuyorsa sınıfıyla uyumu, başarısı, diğer öğretmenlerle uyumu en kötü hangisiyse o çıkarılabilir. Müdüre kalmış.

