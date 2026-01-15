Mazerette İl İlçe seçimi

Malumunuz 2 aşamalı bir atama sürecindeyiz. İlk aşamada hangi ile ve ilçeye gitmek istediğimizi soruyor. Diyelim ki bir il ve ilçeyi seçtim. Ve onay aldım. 2 inci aşamada o ildeki diğer ilçelerdeki okulları da seçebilecek miyim? Açıkcası benim için önemli olan İLÇE değil İL. o ile atanayım ama herhangi bir ilçe de olur...

Bu yüzden ilk aşamada seçtiğimiz ilçeden farklı ilçelerdeki kurumları seçebilecek miyiz ikinci aşamada?

Bu konuda bilgisi olan hocam var ise ve bizleri bilgilendirirae çok sevinirim