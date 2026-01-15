Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Mazerette İl İlçe seçimi


15 Ocak 2026 16:56
Mazerette İl İlçe seçimi

Malumunuz 2 aşamalı bir atama sürecindeyiz. İlk aşamada hangi ile ve ilçeye gitmek istediğimizi soruyor. Diyelim ki bir il ve ilçeyi seçtim. Ve onay aldım. 2 inci aşamada o ildeki diğer ilçelerdeki okulları da seçebilecek miyim? Açıkcası benim için önemli olan İLÇE değil İL. o ile atanayım ama herhangi bir ilçe de olur...

Bu yüzden ilk aşamada seçtiğimiz ilçeden farklı ilçelerdeki kurumları seçebilecek miyiz ikinci aşamada?

Bu konuda bilgisi olan hocam var ise ve bizleri bilgilendirirae çok sevinirim


bahçesaray
Şef
15 Ocak 2026 17:11
il dışı özür de,ilin tamamı açılıyor

mavisular
Aday Memur
15 Ocak 2026 17:17

Madem hepsi açılıyor hocam neden ilk aşamada il/ilçe seçmek zorundayız. Açıkcası bunu anlayamadım.

bahçesaray, 1 saat önce
il dışı özür de,ilin tamamı açılıyor
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusu12 yıllık rotasyon sizce uygulanır mı?Norm fazlası atamalar yapılıyor, çok canlar yanacak!?Müdürün savunma istemesiTayin istenecek yerde eşin son iki yılda 360 gün sigorta olması ifadesi.Norm atamaları saat kaçta ?MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği "Kurumlar arası yeniden atama" duyuru ne zaman ?Millî eğitim bakanlığı büro personeli alımı ne zaman olur?Velilerden Öğretmenlere CİMER şikayetiİlişik Kesme işlemi

Sözlük

bi mola radyo yayını 3 görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 1 iş kitlemek 1 ev hanımı 2 su verdiğimiz gül diken olmuşsa sonunda mutlaka budarız 2 geldi yine tipini sevdiğim 1 seviyorsan git konuş bence 1 yalnız kalmak arzusu 1 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 2 manda 1

Son Haberler

Suç örgütlerini övücü veya silahlı paylaşım yapan 325 şüpheli yakalandıEski Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbestBakan Memişoğlu: Deprem bölgesine 16 yeni hastane yapılacakMeteoroloji uyardı: Hafta sonu soğuk hava geri dönüyorDMM'den 'CİMER' açıklaması: Velilerin öğretmen şikayetleri sahte!

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.