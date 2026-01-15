KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Dhmi ARFF sağlık raporu


15 Ocak 2026 17:07
Dhmi ARFF sağlık raporu

Arkadaşlar 4 ay ritalin kullanmıştım 10 ay önce arff sağlıkta elenme olur mu acaba ? Bilgisi olan var mı yardımcı olursanız çok sevinirim korku var biraz sıkıntı çıkar diye.


Obrick
Aday Memur
15 Ocak 2026 17:09

Kırmızı reçete bu arada

