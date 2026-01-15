KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han

Sözleşmeli Er Kesin Kayıt İlanı


15 Ocak 2026 18:15
Sözleşmeli Er Kesin Kayıt İlanı

Merhaba diyelim ki sozlu mulakati gectik hastane sevki ayni gün mü oluyor? Hastane islemlerini tamamladiktan sonra olur raporu aldiysak kesin alindik demek midir yoksa hala elenme ihtimali var mi?

Çok Yazılan Konular

Sözlük

ev hanımı 1 tzanağani 1 su verdiğimiz gül diken olmuşsa sonunda mutlaka budarız 2 manda 1 77 yıl sonra kavuşan çift 1 geldi yine tipini sevdiğim 1 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 3 bi mola radyo yayını 3 güne bir söz bırak 1 bir masum mor menekşe 2

Son Haberler

Nahçıvan'da 2 Türk öğrenci şofbenden sızan gazdan zehirlendiİBB Başkan danışmanı maaşları 113 Bin TL'ye yükseltildiDMM'den '500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuruyla ilgili dolandırıcılık uyarısı77 milyon liralık MESEM vurgunu davasında 3 tahliyeMarmara Cezaevi'nde Jandarmaya hakaret iddialarına resen soruşturma

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.