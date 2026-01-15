Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Rotasyon İçin Öğretmenlere MEBBİS Üzerinden Anket Yapılsın


15 Ocak 2026 18:46
Rotasyon İçin Öğretmenlere MEBBİS Üzerinden Anket Yapılsın

Yeni Yönetmelikte Belirtilen Aynı okulda 12 Yıldan fazla çalışan öğretmene Ratosyan uygulansın Yada uygulanmasın diye öğretmenler ve Sendikalar Açıklama yapıyorlar bence söz öğretmene verilmeli ve MEBBİS Üzerinden Bakanlık Anket yapmalı çok sesi çıkanın değil çoğunluğun dediği olmalı


Soner Eraslan
Memur
15 Ocak 2026 19:27
çoğunluk rotasyon istiyor, sen ne düşünüyosun bu konuda mesela istiyormusun istemiyormusun ?

yelkençeri
Memur
15 Ocak 2026 19:32

Merak etmişin Söyleyeyim Ben İstiyorum?.

Mesele Şu Resmî Olarak Öğretmenlerin Genel Kanaati Ortaya Çıksın İstediğimden böyle bir fikir yazdım

Soner Eraslan, 30 dk. önce
berkaydal

berkaydal
Daire Başkanı
15 Ocak 2026 19:51

Hahaha. Saf mısınız arkadaşlar siz. Genç nesil öğretmenler sosyal medyada aktif diye rotasyon isteyen sayısı fazla mı sanıyorsunuz. :)

Hahaha. Vallahi hiç güleceğim yoktu. :))

