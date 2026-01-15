Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han

Diyanet'i İsmailağa Cemaati Yönlendiriyo!


15 Ocak 2026 19:50
Diyanet'i İsmailağa Cemaati Yönlendiriyo!

Mesajı neden siliyorsunuz.Diyanet İşleri Başkanlığında bir cok üsülsüzlüğü ismailağa cemaati tarafından yapılıyor.Kanıt Ahmet Mehmetalioğlu'misal görevden atılması gerekiyordu.Yargı başta olmak üzere bircok şeyi gizli yapıyorlar.Memurlar net neden sesimize ses olmayıp iletileri siliyorsunuz

Çok Yazılan Konular

Hizmet YılıKur'an Kursu Öğreticilerinden Cumhurbaşkanına Çağrı: Biz de Öğretmeniz!

Sözlük

bi mola radyo yayını 3 iş kitlemek 1 77 yıl sonra kavuşan çift 1 su verdiğimiz gül diken olmuşsa sonunda mutlaka budarız 2 tzanağani 1 tarhana çorbası 1 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 3 manda 1 bir masum mor menekşe 2 miraç kandili 1

Son Haberler

Nahçıvan'da 2 Türk öğrenci şofbenden sızan gazdan zehirlendiİBB Başkan danışmanı maaşları 113 Bin TL'ye yükseltildiDMM'den '500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuruyla ilgili dolandırıcılık uyarısı77 milyon liralık MESEM vurgunu davasında 3 tahliyeMarmara Cezaevi'nde Jandarmaya hakaret iddialarına resen soruşturma

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.