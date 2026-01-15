Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han

Diyanet'i İsmailağa Cemaati Yönlendiriyor!


15 Ocak 2026 19:50
Diyanet'i İsmailağa Cemaati Yönlendiriyor!

Mesajı neden siliyorsunuz.Diyanet İşleri Başkanlığında bir cok üsülsüzlüğü ismailağa cemaati tarafından yapılıyor.Kanıt Ahmet M******* misal görevden atılması gerekiyordu. Yargı başta olmak üzere bircok şeyi gizli yapıyorlar. Memurlar net neden sesimize ses olmayıp iletileri siliyorsunuz


E.Kayı Han
Editor
15 Ocak 2026 20:30

İsim ve soyisim vererek paylaşım yapmanız suç teşkil eder bu durum yer sağlayıcı olarak bizleri de bağlar. Bundan dolayı bir önceki konuyu sildim. Tekrar açmışsınız bu defa soy ismi kapattım.

Paylaşımlarda daha dikkatli olalım.

