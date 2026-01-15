Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Okul rotasyonu yetmez il rotasyonu istiyoruz.


15 Ocak 2026 19:57
Okul rotasyonu yetmez il rotasyonu istiyoruz.

Evet madem rotasyon diye yanıp tutuşuyorsunuz hadi bunu olması gerektiği gibi yapalım. Herkes destek versin.

Bir öğretmen aynı okulda en fazla 12 yıl çalışmasın. Aynı ilde en fazla 12 yıl çalışsın.

Türkiye 4 bölgeye ayrılsın.

Doğu - güneydoğu birinci bölge.

Karadeniz - İç Anadolu - ikinci bölge.

Akdeniz - Ege üçüncü bölge.

Marmara dördüncü bölge.

Her öğretmen Mesleği boyunca en az 3 ayrı bölgede çalışmak zorunda olsun.

Madem rotasyon istiyoruz hakkını verelim. :)


Okul rotasyonunu ağzına gözüne bulaştıranlardan mı?

Bence şefaat de istemek lazım hani öbür dünyadaki yeleri de belirmede belki faydalı olur:))

