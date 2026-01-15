Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

2008 öncesi Malulen Emeklilik Hk.


15 Ocak 2026 20:57
2008 öncesi Malulen Emeklilik Hk.
2007 yılında mesleğe başlayıpta malulen emeklilik durumunda; normal emekliliğe göre emekli maaşı ve ikramiye de düşüş oluyor mu , bilgisi olan yazarsa sevinirim.

adana0100
Aday Memur
15 Ocak 2026 21:18
hayır. pbs de görünen rakamı alacaksınız
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMaaş eşitlenmesi2.Şark Kalktıysa halihazırda 2.Şarkta olanların durumu ne olur?EGM Disiplin SoruşturmasıŞarktan çıkan iller için buton0-5 Yıl Grubu Şarktan Batıya Tayinci Personeller2026 Misyon Koruma SınavıBalon HaberlerSuriye Görevi Hakkında (güncel tutalım lütfen)

Sözlük

ev hanımı 1 iş kitlemek 1 bir masum mor menekşe 2 tzanağani 1 güne bir söz bırak 1 bi mola radyo yayını 3 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 4 77 yıl sonra kavuşan çift 1 manda 1 miraç kandili 1

Son Haberler

Nefes borusuna ekmek kaçan öğrencisini heimlich manevrasıyla kurtardıCTE Personeli için yeni dönem: Görevde yükselme kuralları değiştiAdana'da vahşet: Eşi evi terk etti, 2 çocuğunu öldürüp intihar ettiFabrikada iki forklift çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybettiKonya'da veteriner hekim evinde ölü bulundu

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.