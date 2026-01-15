2008 öncesi Malulen Emeklilik Hk.

2007 yılında mesleğe başlayıpta malulen emeklilik durumunda; normal emekliliğe göre emekli maaşı ve ikramiye de düşüş oluyor mu , bilgisi olan yazarsa sevinirim.

2007 yılında mesleğe başlayıpta malulen emeklilik durumunda; normal emekliliğe göre emekli maaşı ve ikramiye de düşüş oluyor mu , bilgisi olan yazarsa sevinirim.