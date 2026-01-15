KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han

MSB Akaryakıt Ve İkmal NATO Pol Tesisleri


15 Ocak 2026 21:34
MSB Akaryakıt Ve İkmal NATO Pol Tesisleri

Msb akaryakit ve ikmal nato pol tesislerinde memurunn gorevleri ve ozluk haklari nelerdir biri bana aciklasin lutfen.

Çok Yazılan Konular

Memur Bedelli Askerliğe Giderken İzin2026 Sutasak Kara Kuvvetleri Tercih

Sözlük

Çareler tükenmez 1 orospu 1 güne bir söz bırak 2 seviyorsan git konuş bence 1 su verdiğimiz gül diken olmuşsa sonunda mutlaka budarız 1 geldi yine tipini sevdiğim 2 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 3

Son Haberler

Havalimanlarındaki pist uzunluğu 241,4 kilometreye ulaştıEn hızlı büyüyen 10 meslekİdmana çıktı, 'mutluyum' dedi ertesi sabah kaçtı!Trafik kazaları geçen yıl 3 bin 481 can aldıTrump, Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.