Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Yargıtay Onama Öğrenme


15 Ocak 2026 21:38
Yargıtay Onama Öğrenme

artık yargıtayda onama/bozma ögrenme sms ile kalkmış incelemede olan dosya cbs ye düşse bile öğrenemiyosun

