Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

tarım bakanlığı es durumu


15 Ocak 2026 22:36
tarım bakanlığı es durumu
es durumu 4 yıl mı 3 yıl mı esim polis.

Çok Yazılan Konular

Sağlık Bakanlığı 3+1 kadroya geçme.Sözleşmeli Personelin Hizmetin Gerektirdiği Pozisyona ihtiyaç kalmaması sebebiyle fesh edilmesiÜniversite hastanesinden sağlık bakanlığına geçişTutanak tutulması surecleriLütfen yardım edinKardoya geçiş hakındaKoruma ve Güvenlik Personeli 8. Toplu Sözleşme Kazanımı Bodroya Yansımadı 4/B Sözleşmeli Ocak MaaşıKoruma ve guvenlik 3 puanAile Yılı 2025

Sözlük

77 yıl sonra kavuşan çift 1 bir masum mor menekşe 1 bi mola radyo yayını 3 tarhana çorbası 1 su verdiğimiz gül diken olmuşsa sonunda mutlaka budarız 2 tzanağani 1 geldi yine tipini sevdiğim 1 ev hanımı 1 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 4 miraç kandili 1

Son Haberler

Bakan Tekin'den velilere: Karne notu her şey değil!Bankalardaki mevduat geçen sene yüzde 41 arttıŞanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulunduVan'da DEM Partili belediye başkanının resmi aracına hacizBeyaz Saray: İran'da dün 800 infaz durduruldu

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.