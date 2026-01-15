Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi

2. Hukuk dairesinde dosyası olan var mı? 15 aydır devam eden dosyam var, halen sonuçlanmadı. Bu dairede dosyası olup da sonuçlanan var mı?

2. Hukuk dairesinde dosyası olan var mı? 15 aydır devam eden dosyam var, halen sonuçlanmadı. Bu dairede dosyası olup da sonuçlanan var mı?