Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi


15 Ocak 2026 22:46
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi
2. Hukuk dairesinde dosyası olan var mı? 15 aydır devam eden dosyam var, halen sonuçlanmadı. Bu dairede dosyası olup da sonuçlanan var mı?

Çok Yazılan Konular

Danıştay, İdari Mahkemeler, Beraat ve Takipsizlik AlanlarDisiplin ceza soruşturmasıHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarDisiplin Cezası Nedeniyle Uzman ve Baş Öğretmen Yapılmayan ÖğretmenlerDisiplin Dosyasının Tam GönderilmemesiMahkeme Kararıyla Memurluktan Çıkarılırsam Öncesinde İstifa Edebilir Miyim?Disiplin Soruşturması Hakkında Çok Acil Lütfenİstanbul Bölge Adliye MahkemesiHSK'ya Hakim Şikayet Edip Olumlu Sonuç Alan?Yoklama Kaçağı Durumuna Düşen Memura Ne Olur?

Sözlük

bi mola radyo yayını 3 iş kitlemek 1 77 yıl sonra kavuşan çift 1 tzanağani 1 manda 1 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 4 ev hanımı 1 tarhana çorbası 1 miraç kandili 1 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

Bakan Tekin'den velilere: Karne notu her şey değil!Bankalardaki mevduat geçen sene yüzde 41 arttıŞanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulunduVan'da DEM Partili belediye başkanının resmi aracına hacizBeyaz Saray: İran'da dün 800 infaz durduruldu

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.