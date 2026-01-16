Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Branş dışı mı?


16 Ocak 2026 00:26
Branş dışı mı?

Arkadaşlar benim ana branşımla alakası olmayan ancak tebliğler dergisinde öncelikli olarak benim ve başka branşın okutması gerektiği, karşılanamaması durumdan meslek öğretmenlerinin okutması gerektiği yazılı bir dersi okutmayı ben reddedebilir miyim? Bununla ilgili örnek varsa paylaşabilir misiniz? Teşekkürler


berkaydal
Daire Başkanı
16 Ocak 2026 00:27

Hadi bakalım bulmaca çözmeye. :)


kszr
Aday Memur
16 Ocak 2026 00:36

Hocam Edebiyat öğretmeni drama dersine tebliğler dergisinde yazmasına rağmen ben girmek istemiyorum diyebilir mi? Bu örnek daha açıklayıcı olur :)

berkaydal, 12 dk. önce

Hadi bakalım bulmaca çözmeye. :)

