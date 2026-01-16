Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

16 Ocak 2026 01:12
Sözleşmeli Kadroya Geçiş

Sözleşmeli olarak 3 yıllık görev süremi doldurdum , aynı adliyede çalıştığım aynı gün mesleğe başladığım, kadroya geçiş için aynı gün komisyona beraber dilekçe gönderdiğim mesai arkadaşlarım için kadro yazısı düştü ancak yazıda ben yokum sizce nedeni ne olabilir ?

