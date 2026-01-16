Gündem \ Ekonomi
2026 Borç Affı Düzenlemesi Gündemde: Doğruluk payı nedir ?


16 Ocak 2026 04:44
2026 Borç Affı Düzenlemesi Gündemde: Doğruluk payı nedir ?

Faizlerin silinmesi veya ciddi şekilde azaltılması gündemde

Ana para korunarak yapılandırma yapılacak

Uzun vadeli taksit seçenekleri sunulacak

Sicil affı ile kara liste temizlenecek

2026 yılı kritik bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor

