Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan

399 sayılı KHK Engelli


16 Ocak 2026 08:47
399 sayılı KHK Engelli

2025/2 merkezi yerleştirme ile 399 sayılı KHK'ya tabi bir KİT'e sözleşmeli memur olarak yerleştim. önümüzdeki haftaya kadar da belge teslimi yapmam gerek.

Ancak, öğrendim ki 399 sayılı KHK'nın 7. maddesinde

d) Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile

engelli olmamaları

şeklinde bir bent var.

Bu madde yerleştiğim kurumda çalışmamı engelleyebilir mi? İzin verse bile ben haftada 3 gün diyalize giriyorum, diyaliz için izin almam engellenebilir mi?

