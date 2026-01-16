Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Tam zamanlı denklik komisyon üyesi görevlendirilmesi


16 Ocak 2026 10:02
Tam zamanlı denklik komisyon üyesi görevlendirilmesi

Norm fazlası öğretmenlere yönelik "Tam zamanlı denklik komisyon üyesi görevlendirilmesi" konulu bir yazı geldi. Yazıda gerekli şartları taşıyan öğretmenlerin ekteki cv formatını doldurarak başvuru yapabilecekleri belirtilmiş. Ancak bu başvuruların nasıl yapılacağı tam net belirtilmemiş. Bu konuda bilgisi olan birisi var mı?

Çok Yazılan Konular

2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuMüdürün savunma istemesiRotasyon İçin Öğretmenlere MEBBİS Üzerinden Anket Yapılsın12 yıllık rotasyon sizce uygulanır mı?Okul rotasyonu yetmez il rotasyonu istiyoruz.Memurların iş bırakma Eylemi.İlişik Kesme işlemi İlksan limit yükseltmesi yapacak mı?Norm fazlası atamalar yapılıyor, çok canlar yanacak!?Yazılı Ortalamasının Altında Performans Notu Verilebilir mi?

Sözlük

güne bir söz bırak 1 77 yıl sonra kavuşan çift 1 iş kitlemek 1 bi mola radyo yayını 3 tarhana çorbası 1 manda 1 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 4 bir masum mor menekşe 1 tzanağani 1 miraç kandili 1

Son Haberler

Bayraktar: 2026 kendi gazımızın önemli miktarda artacağı bir yıl olacakİletişim Başkanı Duran'dan "Türkiye Yüzyılı" analizi: Türkiye küresel belirsizliği doğru okuduGalatasaray ve Fenerbahçe'ye para cezası18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyorEmine Erdoğan'dan öğrencilere yarıyıl tatili tebriği

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.