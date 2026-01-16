Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Mazeret Tayini Sırasında Alt Bölge ve İller Arası Tayin


16 Ocak 2026 10:43
Mazeret Tayini Sırasında Alt Bölge ve İller Arası Tayin

Selamlar Eğitim mazereti tayini ile gidilen yerden 5 yıl dolmadan iller arası veya alt bölge tayini veren var mı yada bu konu hakkında bilgisi olan var mı

