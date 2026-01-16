Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

TCDD 399 KİT memur


16 Ocak 2026 12:22
TCDD 399 KİT memur

Selamün aleyküm TCDD genel müdürlüğünde çalışan düz memur maaşları ne durumda şu anda.

Giyim yardımı yada ek ödemeleri varmı ( katener vs)

Cevaplarsanız sevinirim


kurumumuseviyorum
Aday Memur
16 Ocak 2026 13:09
masa başı memurun katenerle ne işi var hacı?

Atanamyn
Aday Memur
16 Ocak 2026 13:31

Yani genel bunlar yazıyordu internette bilgim yok kardeşim.


Atanamyn
Aday Memur
16 Ocak 2026 13:33

Tek kalem olarak mi alıyor maaşı düz memur ve ne kadar olduğunu biliyor musun. Zamla birlikte özellikle


kurumumuseviyorum
Aday Memur
16 Ocak 2026 13:50
70 civarı alır düz memur bu ay
Atanamyn, 45 dk. önce

Tek kalem olarak mi alıyor maaşı düz memur ve ne kadar olduğunu biliyor musun. Zamla birlikte özellikle

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

TEİAŞ promosyonPTT A.Ş'de yeniden yapılanmaKİT yönetişim reformuTürkiye taşkömürü kurumu özelleşiyor mu?%8 Başarı ücretiTaban Aylığa 1000 TL Zam KonusuDHMİ çalışanları burayaTEİAŞ görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı 2025TCDD 399 KİT memurHavacılık bilgi yönetimi uzmanlığı (AİM)

Sözlük

ev hanımı 1 iş kitlemek 1 bi mola radyo yayını 3 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 4 miraç kandili 1 bir masum mor menekşe 1 Çareler tükenmez 1 manda 1 geldi yine tipini sevdiğim 1 77 yıl sonra kavuşan çift 1

Son Haberler

Hazineden 'altın alımları izlenecek' iddialarına yanıtİlave Hizmetler Hizmet Ve İntibak İşleminde Dikkate Alınır Mı?Yolda yürürken tekmeli saldırıya uğradıCezaevinde infaz koruma memurlarına saldırı!Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.