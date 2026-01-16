Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan

Engelli raporu ile atama hk


16 Ocak 2026 12:42
Engelli raporu ile atama hk
%40 üzeri engelli raporu olup iller arası yer değiştirme Suretiyle atama isteyıp, ataması reddılen ve dava açıp kazanan varmı?

Çok Yazılan Konular

EKPSS 4 yıl muhabbetiElektrik tercihi yapan var mı ?Engelli memur yarı zamanlı çalışmaSizce DHMi kadrosu açılır mı?

Sözlük

bi mola radyo yayını 3 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 4 seviyorsan git konuş bence 1 bir masum mor menekşe 1 77 yıl sonra kavuşan çift 1 miraç kandili 1 Çareler tükenmez 1 tarhana çorbası 1 ev hanımı 1 iş kitlemek 1

Son Haberler

Hazineden 'altın alımları izlenecek' iddialarına yanıtİlave Hizmetler Hizmet Ve İntibak İşleminde Dikkate Alınır Mı?Yolda yürürken tekmeli saldırıya uğradıCezaevinde infaz koruma memurlarına saldırı!Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.