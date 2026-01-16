Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Ücretsiz izinde eş durumu ataması nasıl olur?


16 Ocak 2026 12:46
Ücretsiz izinde eş durumu ataması nasıl olur?

eşim ile aramda 180 km var ben yanına gidemiyorum 3 yılı dolmadı mebbisten il içi atama modülü açıldı başvuruda bulunduk süreç yönetmelik 2023 kadro alanlara süre aramıyor şuanda halihazırda ücretsiz izinde bilgisi olan var mı

