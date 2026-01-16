Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han

Kamuda En Düşük Maaşı Din Görevlileri Alıyor


16 Ocak 2026 13:24
Kamuda En Düşük Maaşı Din Görevlileri Alıyor

Din görevlileri kamudaki hizmetli ve düz

memurdan sonra kamudaki en düşük maaşı almaktadır. Hizmetli ve düz memurla aralarında en fazla 2-5 bin gibi fark vardır. Halbuki Din görevlisi, hemşire,

polis, öğretmen ........vs. gibi belli eğitim ve formasyonu olan bir meslektir.

Maaşları da hiçbir eğitimi ve formasyonu olmayan hizmetli ile değil, polis, hemşire, öğretmenle ..... eş değer olmalıdır.

Eskiden din görevlileri (İmam-Müezzin-Kuran Kursu Öğreticisi) ile öğretmenlerin maaşları hemen hemen aynı idi. Gitgide fark açıldı. Öğretmenlerin sendikaları çok aktif. Öğretmenler altın çağını yaşıyor.

10 yıldan az kıdemli öğretmen 65 bin +10/15 bin ek ders,

- 10/20 yıl arası (uzman) öğretmen 80 bin +10/15 bin ek ders,

-20 yıldan fazla kıdemli ( başöğretmen) 86 bin+10/15 bin ek ders ücreti,

- Yılda 3 ay tatil de cabası.

Bu maaşlara çocuk ve çalışmayan eş yardımı dahil değildir.

20 yıllık din görevlisi 65 bin, 20 yıllık öğretmen ek ders ücretiyle birlikte 95-100 bin alıyor. Yani 20 yıllık kıdemli öğretmen 20 yıllık din görevlisinden 30-35 bin (%50) fazla maaş alıyor. Din görevlisi aleyhine bu kadar adaletsizlik fazla değil mi?

Çok Yazılan Konular

Diyanet'i İsmailağa Cemaati Yönlendiriyor!Hizmet Yılı

Sözlük

geldi yine tipini sevdiğim 1 Çareler tükenmez 1 77 yıl sonra kavuşan çift 1 miraç kandili 1 bi mola radyo yayını 3 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 4 seviyorsan git konuş bence 1 güne bir söz bırak 2 su verdiğimiz gül diken olmuşsa sonunda mutlaka budarız 2 iş kitlemek 1

Son Haberler

Hazineden 'altın alımları izlenecek' iddialarına yanıtİlave Hizmetler Hizmet Ve İntibak İşleminde Dikkate Alınır Mı?Yolda yürürken tekmeli saldırıya uğradıCezaevinde infaz koruma memurlarına saldırı!Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.