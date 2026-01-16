Kamuda En Düşük Maaşı Din Görevlileri Alıyor

Din görevlileri kamudaki hizmetli ve düz
memurdan sonra kamudaki en düşük maaşı almaktadır. Hizmetli ve düz memurla aralarında en fazla 2-5 bin gibi fark vardır. Halbuki Din görevlisi, hemşire,
polis, öğretmen ........vs. gibi belli eğitim ve formasyonu olan bir meslektir.
Maaşları da hiçbir eğitimi ve formasyonu olmayan hizmetli ile değil, polis, hemşire, öğretmenle ..... eş değer olmalıdır.
Eskiden din görevlileri (İmam-Müezzin-Kuran Kursu Öğreticisi) ile öğretmenlerin maaşları hemen hemen aynı idi. Gitgide fark açıldı. Öğretmenlerin sendikaları çok aktif. Öğretmenler altın çağını yaşıyor.
10 yıldan az kıdemli öğretmen 65 bin +10/15 bin ek ders,
- 10/20 yıl arası (uzman) öğretmen 80 bin +10/15 bin ek ders,
-20 yıldan fazla kıdemli ( başöğretmen) 86 bin+10/15 bin ek ders ücreti,
- Yılda 3 ay tatil de cabası.
Bu maaşlara çocuk ve çalışmayan eş yardımı dahil değildir.
20 yıllık din görevlisi 65 bin, 20 yıllık öğretmen ek ders ücretiyle birlikte 95-100 bin alıyor. Yani 20 yıllık kıdemli öğretmen 20 yıllık din görevlisinden 30-35 bin (%50) fazla maaş alıyor. Din görevlisi aleyhine bu kadar adaletsizlik fazla değil mi?
