Öğretmen eşe tabi olabilir miyim?

Eşim öğretmen, çalıştığı okulda yaza norm fazlası olacağı söylendi. Mecbur tercih yapacak. Uzak bir yer çıkarsa cocuklarla perişan oluruz düşüncesinden dolayı eşim aileye yakın farklı bir ile il dışı tayin isteyeyim diyor. Bulunduğum batı ilinde görev süresini doldurdum. Daha önce eşim eş durumundan yanıma gelmişti. Yaza tayini çıkarsa; polis olarak öğretmen eşimin yanına gidebilir miyim? Çevresinde gidenler var mıdır? Teşekkürler.

