Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Öğretmen eşe tabi olabilir miyim?


16 Ocak 2026 14:43
Öğretmen eşe tabi olabilir miyim?
Eşim öğretmen, çalıştığı okulda yaza norm fazlası olacağı söylendi. Mecbur tercih yapacak. Uzak bir yer çıkarsa cocuklarla perişan oluruz düşüncesinden dolayı eşim aileye yakın farklı bir ile il dışı tayin isteyeyim diyor. Bulunduğum batı ilinde görev süresini doldurdum. Daha önce eşim eş durumundan yanıma gelmişti. Yaza tayini çıkarsa; polis olarak öğretmen eşimin yanına gidebilir miyim? Çevresinde gidenler var mıdır? Teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polisler2.Şark Kalktıysa halihazırda 2.Şarkta olanların durumu ne olur?EGM Disiplin SoruşturmasıBalon Haberler2026 Misyon Koruma SınavıMaaş eşitlenmesi0-5 Yıl Grubu Şarktan Batıya Tayinci Personellerİstanbul?da 7 sene İş Bankası Sorunu

Sözlük

ev hanımı 1 bir masum mor menekşe 1 seviyorsan git konuş bence 1 iş kitlemek 1 güne bir söz bırak 2 77 yıl sonra kavuşan çift 1 bi mola radyo yayını 3 Çareler tükenmez 1 miraç kandili 1 manda 1

Son Haberler

Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?Altının kilogram fiyatı 6 milyon 500 bin liraya yükseldiÇiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılacak'Yan bakma' cinayeti: 15 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki Atlas'ı öldürdüMezarlığa izinsiz bebek cenazesi defnedilmesine soruşturma

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.