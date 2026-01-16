Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

Karayolları Genel Müdürlüğü 150 Sözleşmeli Personel Alımı


16 Ocak 2026 14:50
Karayolları Genel Müdürlüğü 150 Sözleşmeli Personel Alımı

16.01.2026 KGM 150 adet sözleşmeli personel alımı ilanına E-devlet üzerinden başvuru esnasında tek il tercih hakkı sunuyor. Bu durum bazı şehirlerde yığılmaya bazı şehirlerde de boş kalma veya KPSS puan sıralamasında daha düşük puan alan adayların sıralamaya girebilmesine sebep oluyor. Hem kurumların hem de adayların mağduriyet yaşamaması adına, kanaatimizce en adaletli sistem olan tercih listesi verebileceğimiz bir şekilde başvuru sisteminin güncellenmesini istiyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederiz.

#kgm #ulaştırmavealtyapıbakanlığı

Çok Yazılan Konular

Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Tarım Bakanlığı, Yeni Döner Sermaye DağıtımıTarım ve Orman Bakanlığı Eş Durumu Kaç Yılİki kurumdan muvafakat aldım ama 6 aydır ilişki kesme yazım gelmedi Acil yardımUlaştırma bakanlığı düz memur maaşıSGK Teknisyen Çalışma Şartları ve MaaşlarıGençlik ve Spor Bakanlığı GYS?20 Aydır İşsiz Bir Veteriner Hekimim, Doktora Eğitimime Devam EdemedimAile Bakanlığı 4b Sözleşmeli Personel Eş Durumundan Atama

Sözlük

miraç kandili 1 Çareler tükenmez 1 tarhana çorbası 1 bir masum mor menekşe 1 77 yıl sonra kavuşan çift 1 su verdiğimiz gül diken olmuşsa sonunda mutlaka budarız 2 güne bir söz bırak 2 bi mola radyo yayını 3 ev hanımı 1 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 4

Son Haberler

Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?Altının kilogram fiyatı 6 milyon 500 bin liraya yükseldiÇiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılacak'Yan bakma' cinayeti: 15 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki Atlas'ı öldürdüMezarlığa izinsiz bebek cenazesi defnedilmesine soruşturma

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.