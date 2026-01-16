Karayolları Genel Müdürlüğü 150 Sözleşmeli Personel Alımı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Tarım Bakanlığı, Yeni Döner Sermaye DağıtımıTarım ve Orman Bakanlığı Eş Durumu Kaç Yılİki kurumdan muvafakat aldım ama 6 aydır ilişki kesme yazım gelmedi Acil yardımUlaştırma bakanlığı düz memur maaşıSGK Teknisyen Çalışma Şartları ve MaaşlarıGençlik ve Spor Bakanlığı GYS?20 Aydır İşsiz Bir Veteriner Hekimim, Doktora Eğitimime Devam EdemedimAile Bakanlığı 4b Sözleşmeli Personel Eş Durumundan Atama
Sözlük
Son Haberler
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?Altının kilogram fiyatı 6 milyon 500 bin liraya yükseldiÇiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılacak'Yan bakma' cinayeti: 15 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki Atlas'ı öldürdüMezarlığa izinsiz bebek cenazesi defnedilmesine soruşturma
Editörün Seçimi
Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.