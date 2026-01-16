KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Karayolları 150 kişi sözleşmeli alım


16 Ocak 2026 15:14
Karayolları 150 kişi sözleşmeli alım

arkadaşlar başvuran var mı ? varsa kaç puanla hangi ile başvuruyorsunuz

https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Duyurular/Sozlesmelikadrovepozisyon.pdf

