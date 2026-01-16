KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : supporters.

Mesleki bilgi teknolojileri dersi, bilgisayar sertifikası yerine geçer mi?


16 Ocak 2026 15:14
Mesleki bilgi teknolojileri dersi, bilgisayar sertifikası yerine geçer mi?

Elektronik Haberleşme mezunuyum. Üniversite standart bilgisayar dersimizdi bu ders. Kullanım, word, excell gibi dersleri görmüştük. Bu belge yeterlimi? Kurum ikisinden biri olacak diyor. Bilgisi olan deneyimli kişiler bilgi verirse sevinirim.


ozizimx
Aday Memur
16 Ocak 2026 15:24

Üniversite ders içeriği bu şekilde;

Dersin Amacı Temel düzeyde Web tasarımı, Web günlüğü hazırlama ve yönetme, Bilgisayar destekli eğitim ve ders yazılımları hakkında genel bilgiler, Ders yazılımlarının değerlendirilmesi, Uzaktan eğitimin temelleri, Veritabanı uygulamaları konularında gereken bilgi ve becerilerin kazandırılması.

Dersin İçeriği Web tasarımına giriş ve web günlüğü (web blog) hazırlama, Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veritabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

TCDD elektronik teknikeri ne iş yapar?DHMİ ARFF sağlık raporuAcil yardımMesleki bilgi teknolojileri dersi, bilgisayar sertifikası yerine geçer mi?

Sözlük

manda 1 bir masum mor menekşe 1 iş kitlemek 1 güne bir söz bırak 2 su verdiğimiz gül diken olmuşsa sonunda mutlaka budarız 2 geldi yine tipini sevdiğim 1 ev hanımı 1 tarhana çorbası 1 bi mola radyo yayını 3 miraç kandili 1

Son Haberler

Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?Altının kilogram fiyatı 6 milyon 500 bin liraya yükseldiÇiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılacak'Yan bakma' cinayeti: 15 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki Atlas'ı öldürdüMezarlığa izinsiz bebek cenazesi defnedilmesine soruşturma

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.