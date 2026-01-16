Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Yıllık İznim Ne Zaman 30 Gün Olacak


16 Ocak 2026 16:31
Yıllık İznim Ne Zaman 30 Gün Olacak

Merhaba, Hizmet Sürelerim Şu Şekilde.

Emekliliğe Esas Toplam Fiili Hizmet: 8 Yıl 10 Ay 13 Gün

Kıdem Aylığı Hizmeti: 7 Yıl 9 Ay 23 Gün

Kazanılmış Hak Aylığı Hizmeti: 7 Yıl 9 Ay 23 Gün

Emekli Keseneğine Esas Aylık Hizmeti: 9 Yıl 4 Ay 13 Gün

Yıllık izinde hangisi dikkate alınır?

Çok Yazılan Konular

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımKamudaki Mühendislerin Maaş DüzenlemesiE Bordro Yayımlandı.Aile Yardımı ve Eş YardımıMaaşta Bir Yanlışlık Var.Toplu Sözleşmedeki 1000 LiraMaaşlar Eksik Yatıyor.SGK - İŞKUR 2026 PromosyonSağlık Lisansiyeri Maaş DüzenlemesiSürekli işçiler neden masa başında çalışıyor

Sözlük

geldi yine tipini sevdiğim 1 miraç kandili 1 bi mola radyo yayını 3 Çareler tükenmez 1 seviyorsan git konuş bence 1 tarhana çorbası 1 su verdiğimiz gül diken olmuşsa sonunda mutlaka budarız 2 ev hanımı 1 manda 1 bir masum mor menekşe 1

Son Haberler

Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?Altının kilogram fiyatı 6 milyon 500 bin liraya yükseldiÇiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılacak'Yan bakma' cinayeti: 15 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki Atlas'ı öldürdüMezarlığa izinsiz bebek cenazesi defnedilmesine soruşturma

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.