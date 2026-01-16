Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

çakışan başvurular


16 Ocak 2026 16:50
çakışan başvurular

merhaba,

pek olası görülmeyecek ama yine de aklıma gelen bir soru sormak istiyorum.

birkaç belediye memur alımı yapıyor. A belediyesinin mülakatı 23 Ocakta, B belediyesinin mülakat listesi açıklanması 23 Ocakta. Diyelim ki biz iki belediyenin de mülakat listesine kaldık. A da mülakata girdik sonuç beklerken, B de mülakata giremedik daha günü gelmedi veya gireceğiz birkaç güne.

A çok uzak ve gönlümüzden B geçiyor. A yı kazandık, o ara B nin mülakatına girdik ve açıklanmak üzere, belki açıklandı kazandık.

O zaman ne olur? Nasıl bir yol izleyebiliriz?

Bir de bazı belediyeler 1 hafta içinde mülakat listesi açıklayıp sınava sokabilirken neden bazı büyük belediyeler çok önceden ilana çıkıyor ama başvurusu, mülakat lsitesi, mülakatı çooooook uzatıyor. arka planda birşeyler mi dönüyor?

