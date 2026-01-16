KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : supporters.

Karayolları elektrik elektronik teknikeri


16 Ocak 2026 18:01
Karayolları elektrik elektronik teknikeri

Arkadaşlar şu an bir kamu kurumunda VHKİ olarak çalışıyorum. Aldığım maaş da 63 bin civarı. KPSS'den 88.95 aldım. Son atamada DHMİ'ye Mekatronik veya Elektrikten atanacağımı düşünüyorum. Sizce bu süre içinde Karayolları Elektrik Teknikeri olmalı mıyım? Yani düzenimi bozmama değer mi? Maaş ve çalışma koşulları nasıldır? Bilgili arkadaşlar cevap verirse çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

TCDD elektronik teknikeri ne iş yapar?DHMİ ARFF sağlık raporuAcil yardımMesleki bilgi teknolojileri dersi, bilgisayar sertifikası yerine geçer mi?

Sözlük

Çareler tükenmez 1 manda 1 iş kitlemek 1 geldi yine tipini sevdiğim 1 77 yıl sonra kavuşan çift 1 seviyorsan git konuş bence 1 miraç kandili 1 tarhana çorbası 1 güne bir söz bırak 2 bir masum mor menekşe 1

Son Haberler

Kırıkkale merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 tutuklamaCanlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklamaÜnlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında 3 şüphelinin testi pozitifOkula gidemeyen 9 öğrenciye karnelerini jandarma personeli ulaştırdıBorsa haftayı rekor seviyeden tamamladı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.